В МИД России рассказали о политической подоплёке в деле Навального

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что сокрытие немецкой стороной данных о бутылке с якобы следами химикатов, вывезенной из гостиницы в Томске, говорит о политической подоплёке в деле блогера Алексея Навального. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
— Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализируют о политической подоплёке всей этой истории, — говорится в заявлении МИД России.
Лавров назвал "несуразными" ответы Берлина на запросы Москвы по НавальномуГлава МИД РФ отметил, что Германия до сих пор не предоставила консульский доступ к блогеру.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что "такие "улики" весьма сомнительны с юридической точки зрения".
— Из этой же "серии" и то, как по-дилетантски с точки зрения "химии" и токсикологии всё это было преподнесено в видеоматериалах — все задействовавшиеся соратники Алексея Навального, представители бундесвера и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств, — подчеркнули в министерстве.
У представителей МИД РФ также есть вопросы и в отношении нормального самочувствия тех людей, которые окружали российского блогера в гостинице, в аэропорту и на борту самолёта, "которые по логике должны были бы серьёзно пострадать".
— Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики, — заметили в ведомстве.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Затем Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.
Захарова объяснила продление проверки по инциденту с НавальнымДипломат обратила внимание на массированную дезинформационную кампанию, развёрнутую вокруг ситуации.
23 сентября стало известно, что Навального выписали из стационара клиники "Шарите".
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