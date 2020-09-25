В МИД России рассказали о политической подоплёке в деле Навального

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что сокрытие немецкой стороной данных о бутылке с якобы следами химикатов, вывезенной из гостиницы в Томске, говорит о политической подоплёке в деле блогера Алексея Навального. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

— Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализируют о политической подоплёке всей этой истории, — говорится в заявлении МИД России.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что "такие "улики" весьма сомнительны с юридической точки зрения".

— Из этой же "серии" и то, как по-дилетантски с точки зрения "химии" и токсикологии всё это было преподнесено в видеоматериалах — все задействовавшиеся соратники Алексея Навального, представители бундесвера и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств, — подчеркнули в министерстве.

У представителей МИД РФ также есть вопросы и в отношении нормального самочувствия тех людей, которые окружали российского блогера в гостинице, в аэропорту и на борту самолёта, "которые по логике должны были бы серьёзно пострадать".

— Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики, — заметили в ведомстве.