Стало известно, как вырастет зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

Зарплата уборщицы Марины Удгодской, случайно победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, вырастет в девять раз. Об этом сообщает портал K1News.

Раньше девушка работала на полставки и получала всего три тысячи рублей за уборку. С 1 октября, после вступления в должность, она начнёт зарабатывать 27 тысяч ежемесячно.

Раньше Марина Удгодская в основном занималась домашним хозяйством: у неё куры, гуси, кролики. По утрам готовила завтрак для мужа и двоих детей, занималась уборкой, а после работы ходила в лес за ягодами и грибами.

Теперь народная избранница получит в ведение десять деревень. Местные жители пообещали во всём её поддерживать.