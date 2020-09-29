Стало известно, как вырастет зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

Зарплата уборщицы Марины Удгодской, случайно победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, вырастет в девять раз. Об этом сообщает портал K1News.
Поучат управлять. Случайно победившую на выборах уборщицу решили отправить на экспресс-курсы35-летней чиновнице предстоит освоить основы сразу нескольких дисциплин, включая психологию.
Раньше девушка работала на полставки и получала всего три тысячи рублей за уборку. С 1 октября, после вступления в должность, она начнёт зарабатывать 27 тысяч ежемесячно.
Раньше Марина Удгодская в основном занималась домашним хозяйством: у неё куры, гуси, кролики. По утрам готовила завтрак для мужа и двоих детей, занималась уборкой, а после работы ходила в лес за ягодами и грибами.
"Дел много". Победившая на выборах главы села уборщица рассказала о первоочередных планахОна также заявила, что не покинет свою прежнюю работу.
Теперь народная избранница получит в ведение десять деревень. Местные жители пообещали во всём её поддерживать.
Лента новостей
Ранее Лайф рассказывал про секрет Удгодской, победившей на выборах в Повалихинском сельском поселении.
Комментариев: 0