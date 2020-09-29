Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Стало известно, как вырастет зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

Большую часть времени девушка раньше уделяла домашнему хозяйству. А теперь придётся отвечать за несколько посёлков.

244
Post cover

Скриншот видео © ОТРК "Русь"

Зарплата уборщицы Марины Удгодской, случайно победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, вырастет в девять раз. Об этом сообщает портал K1News.

Поучат управлять. Случайно победившую на выборах уборщицу решили отправить на экспресс-курсы

35-летней чиновнице предстоит освоить основы сразу нескольких дисциплин, включая психологию.

Раньше девушка работала на полставки и получала всего три тысячи рублей за уборку. С 1 октября, после вступления в должность, она начнёт зарабатывать 27 тысяч ежемесячно.

Раньше Марина Удгодская в основном занималась домашним хозяйством: у неё куры, гуси, кролики. По утрам готовила завтрак для мужа и двоих детей, занималась уборкой, а после работы ходила в лес за ягодами и грибами.

"Дел много". Победившая на выборах главы села уборщица рассказала о первоочередных планах

Она также заявила, что не покинет свою прежнюю работу.

Теперь народная избранница получит в ведение десять деревень. Местные жители пообещали во всём её поддерживать.

Ранее Лайф рассказывал про секрет Удгодской, победившей на выборах в Повалихинском сельском поселении.

Выбор редакции

Поучат управлять. Случайно победившую на выборах уборщицу решили отправить на экспресс-курсы

вчера в 18:00

"Дел много". Победившая на выборах главы села уборщица рассказала о первоочередных планах

27 сентября, 20:56

"Такое происходит регулярно". Очевидец рассказал, как в Петербурге нашли очередное расчленённое тело

сегодня в 18:50

Информация о вакцинированных от CoViD-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе

сегодня в 19:35

В МИД РФ назвали визит Меркель к Навальному попыткой политизировать ситуацию

сегодня в 19:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.