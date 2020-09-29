"Удары по корпусу, в печень и даже по лицу". Боксёрша рассказала Лайфу, каким видит её поединок с Бузовой

Московская боксёрша и блогер Ангелина Семёнова рассказала, каким будет бой с Ольгой Бузовой. По её словам, она хочет продемонстрировать певице, что такое по-настоящему техничный поединок, и сделать всё красиво.

Семёнова отметила, что Ольга очень худая, она посоветовала противнице поработать над своим аппетитом и физическими нагрузками, не танцевальными, а силовыми, кардио например.

— Безусловно, будет стратегия боя, она должна вырабатываться. Нам с моей командой нужно посмотреть, чего мы хотим, очень быстро всё это закончить или посмотреть, как я процитировала её песню "Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами", посмотреть, как она потрясёт своими арбузами, а дальше всё это закончить, — поделилась боксёрша.

Она добавила, что у Ольги есть небольшие навыки в единоборствах, раньше певица занималась айкидо. К тому же, по мнению соперницы, Бузова очень целеустремлённая и прошла школу жизни в проекте "Дом-2", поэтому поединок с ней может быть "очень классным".

— Я бы ей продемонстрировала во всей красе, что такое техничный бой, удары по корпусу, в печень и даже по лицу, но поскольку всё-таки я добрая и девушка и Ольга девушка, я не стала бы бить её по лицу, но всё сделала бы красиво, — сказала Семёнова.

Сама Бузова пока не отреагировала на вызов, ответил её менеджер, который сообщил, что сейчас они пока заняты другим проектом — "красивым видом спорта". Ангелина добавила, что очень ждёт, когда Ольга согласится.