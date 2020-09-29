Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Удары по корпусу, в печень и даже по лицу". Боксёрша рассказала Лайфу, каким видит её поединок с Бузовой

Она посоветовала Ольге поработать над аппетитом, чтобы избавиться от худобы.

350

Московская боксёрша и блогер Ангелина Семёнова рассказала, каким будет бой с Ольгой Бузовой. По её словам, она хочет продемонстрировать певице, что такое по-настоящему техничный поединок, и сделать всё красиво.

Боксёрша пообещала красиво побить Бузову

PR-менеджер артистки сообщил, что ни он, ни сама блогерша не в курсе вызова на ринг.

Семёнова отметила, что Ольга очень худая, она посоветовала противнице поработать над своим аппетитом и физическими нагрузками, не танцевальными, а силовыми, кардио например.

Безусловно, будет стратегия боя, она должна вырабатываться. Нам с моей командой нужно посмотреть, чего мы хотим, очень быстро всё это закончить или посмотреть, как я процитировала её песню "Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами", посмотреть, как она потрясёт своими арбузами, а дальше всё это закончить, — поделилась боксёрша.

Она добавила, что у Ольги есть небольшие навыки в единоборствах, раньше певица занималась айкидо. К тому же, по мнению соперницы, Бузова очень целеустремлённая и прошла школу жизни в проекте "Дом-2", поэтому поединок с ней может быть "очень классным".

Я бы ей продемонстрировала во всей красе, что такое техничный бой, удары по корпусу, в печень и даже по лицу, но поскольку всё-таки я добрая и девушка и Ольга девушка, я не стала бы бить её по лицу, но всё сделала бы красиво, сказала Семёнова.

Сама Бузова пока не отреагировала на вызов, ответил её менеджер, который сообщил, что сейчас они пока заняты другим проектом — "красивым видом спорта". Ангелина добавила, что очень ждёт, когда Ольга согласится.

Ранее блогерша Наташа Краснова призналась, что боится встречи с Бузовой, поскольку раньше нелестно отзывалась о ней, и теперь та "не очень кайфово" к ней относится.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.