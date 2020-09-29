Новым эмиром Кувейта провозглашён кронпринц Наваф

Правительство Кувейта провозгласило новым эмиром наследного принца шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Кронпринц занимал должность министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

— Кабинет министров назначил Его Высочество наследного принца шейха Навафа аль-Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьёй 4 конституции, — объявил в эфире гостелевидения Кувейта госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех после экстренного заседания.

Наваф аль-Ахмед официально получит власть после принятия присяги в парламенте. В связи с кончиной эмира Сабаха IV работа официальных ведомств приостановлена на три дня. В государстве объявили траур на 40 дней.