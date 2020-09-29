Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Новым эмиром Кувейта провозглашён кронпринц Наваф

В государстве объявлен траур на 40 дней в связи с кончиной эмира Сабаха IV.

101
Post cover

Фото © Wikipedia

Правительство Кувейта провозгласило новым эмиром наследного принца шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Кронпринц занимал должность министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Кабинет министров назначил Его Высочество наследного принца шейха Навафа аль-Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьёй 4 конституции, — объявил в эфире гостелевидения Кувейта госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех после экстренного заседания.

Наваф аль-Ахмед официально получит власть после принятия присяги в парламенте. В связи с кончиной эмира Сабаха IV работа официальных ведомств приостановлена на три дня. В государстве объявили траур на 40 дней.

Скончался 91-летний эмир Кувейта. Это был старейший арабский лидер

О госпитализации монарха стало известно ещё в июле. С тех пор страной руководил его младший брат.

О госпитализации эмира Сабаха IV стало известно ещё в июле. Затем сообщалось, что ему была проведена операция по удалению двух опухолей. Реабилитацию он уже получал в США.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.