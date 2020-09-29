Россияне накопили просроченных кредитов на триллион рублей

Объём долгов россиян, просроченных более чем на 90 дней, увеличился в августе на 5,3% и на 1 сентября превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Одновременно с ростом долгов увеличилась и доля "плохих" кредитов. К началу сентября она возросла на 0,2 процентного пункта — до 5,4 процента. Согласно данным регулятора, общий объём розничных кредитов за август вырос на 1,9 процента и к началу сентября составил 18,8 триллиона рублей. Это больше, чем бюджет многих стран.