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Россияне накопили просроченных кредитов на триллион рублей

А общая сумма всех долгов граждан превышает бюджеты многих стран.

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Фото © Shutterstock

Объём долгов россиян, просроченных более чем на 90 дней, увеличился в августе на 5,3% и на 1 сентября превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Одновременно с ростом долгов увеличилась и доля "плохих" кредитов. К началу сентября она возросла на 0,2 процентного пункта — до 5,4 процента. Согласно данным регулятора, общий объём розничных кредитов за август вырос на 1,9 процента и к началу сентября составил 18,8 триллиона рублей. Это больше, чем бюджет многих стран.

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