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"Такое происходит регулярно". Очевидец рассказал, как в Петербурге нашли очередное расчленённое тело

По его словам, к берегам такое прибивает по несколько раз в год.

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Видео © LIFE

Расчленённые тела в водах Санкт-Петербурга — это не редкость. Так считает очевидец, который видел, как сегодня у берега Финского залива сделали очередную страшную находку.

Такие инциденты происходят регулярно на воде. Об этом в курсе поисково-спасательные службы. Такое происходит регулярно в течение сезона навигации, — рассказал Лайфу молодой человек.

Место, где сегодня обнаружили расчленённое тело. Фото © LIFE

Место, где сегодня обнаружили расчленённое тело. Фото © LIFE

Под Петербургом на берегу реки обнаружено расчленённое тело женщины

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По его словам, нередко происходит так, что пьяные люди попадают под винты катеров, а их останки позже прибивает к берегам. Мужчина добавил, что чаще всего такое происходит у Крестовского острова и Петропавловской крепости. Другой же очевидец рассказал Лайфу, что обнаруженный сегодня труп был без рук, ног и головы. Его нашли в пакете.

Напомним, расчленённое тело обнаружили у Береговой улицы. Следственный комитет начал проверку.

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