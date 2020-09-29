"Такое происходит регулярно". Очевидец рассказал, как в Петербурге нашли очередное расчленённое тело

Расчленённые тела в водах Санкт-Петербурга — это не редкость. Так считает очевидец, который видел, как сегодня у берега Финского залива сделали очередную страшную находку.

— Такие инциденты происходят регулярно на воде. Об этом в курсе поисково-спасательные службы. Такое происходит регулярно в течение сезона навигации, — рассказал Лайфу молодой человек.

По его словам, нередко происходит так, что пьяные люди попадают под винты катеров, а их останки позже прибивает к берегам. Мужчина добавил, что чаще всего такое происходит у Крестовского острова и Петропавловской крепости. Другой же очевидец рассказал Лайфу, что обнаруженный сегодня труп был без рук, ног и головы. Его нашли в пакете.