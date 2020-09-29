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В Петербурге на берегу Финского залива нашли расчленённое тело

На месте ЧП работают криминалисты.

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

В Санкт-Петербурге обнаружено расчленённое тело человека на берегу Финского залива у Береговой улицы. Эту информацию Лайфу подтвердили в местном управлении СК РФ. На месте ЧП работают следователи.

По предварительным данным, мешок с таким содержимым туда прибила волна.

Альбом расчленённого рэпера Энди Картрайта выпустят посмертно

В последнее время музыкант занимался доработкой пластинки.

Отметим, что это новое звено в жуткой цепи убийств с расчленением в Санкт-Петербурге. Так, историк Соколов там расправился над своей возлюбленной. А рэпер Энди Картрайт был убит собственной женой.

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