В Петербурге на берегу Финского залива нашли расчленённое тело

В Санкт-Петербурге обнаружено расчленённое тело человека на берегу Финского залива у Береговой улицы. Эту информацию Лайфу подтвердили в местном управлении СК РФ. На месте ЧП работают следователи.

Сестра Фриске похвалилась безупречной фигурой в бикини. Но её загнобили за другое

Отметим, что это новое звено в жуткой цепи убийств с расчленением в Санкт-Петербурге. Так, историк Соколов там расправился над своей возлюбленной. А рэпер Энди Картрайт был убит собственной женой.