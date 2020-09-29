Ехал с поднятым кузовом. Водитель КамАЗа обрушил надземный переход на трассе "Урал" и погиб

Надземный пешеходный переход обрушился на КамАЗ на федеральной трассе "Урал" в Свердловской области. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате произошедшего погиб водитель грузовика.
По предварительной версии, погибший мог случайно обрушить металлическую конструкцию, забыв про поднятый кузов. В результате столкновения переход рухнул на КамАЗ и раздавил кабину. К месту трагедии направили два тяжёлых автокрана, чтобы поднять конструкции и обеспечить спасателям доступ к кабине для извлечения тела водителя. Движение по этому участку трассы временно перекрыто.
— На автодороге М5 "Урал", на 193-м км с 18:55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода, — подтвердили в пресс-службе "Уралуправдора".
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 54 человекЧП произошло, когда на металлической конструкции собралась почти вся ночная смена.
Ранее пешеходный мост обрушился на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово" в подмосковном Ступине, пострадали десятки работников. Лайф публиковал видео последствий обрушения. Позднее выяснилось, что все пострадавшие — граждане Киргизии.
Комментариев: 0