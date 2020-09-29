Главе карельского "Мемориала" резко увеличили срок по делу о растлении дочери

Верховный суд Карелии изменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении главы карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, признанного виновным в сексуальном насилии над приёмной несовершеннолетней дочерью. Мужчине увеличено наказание с 3,5 до 13 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

Отметим, первоначально Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по трём статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. При этом признал его виновным в изнасиловании ребёнка, но назначил ему наказание меньше, чем это предусматривает соответствующая статья, — 3,5 года вместо 12 лет лишения свободы.

Адвокат потерпевшей стороны, то есть приёмной дочери Дмитриева, рассказал Лайфу, что к делу не были приобщены фотографии, которые недавно попали в Сеть. Предположительно, это те самые порнографические снимки, которые делал подсудимый.

— Никакие фотографии, никакие новые доказательства никто не приобщал, — отметил Игорь Перов. — Соответственно, принято решение с учётом (уже имевшихся. — Прим. ред.) доказательств по делу.