Главе карельского "Мемориала" резко увеличили срок по делу о растлении дочери

Верховный суд Карелии изменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении главы карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, признанного виновным в сексуальном насилии над приёмной несовершеннолетней дочерью. Мужчине увеличено наказание с 3,5 до 13 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.
Отметим, первоначально Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по трём статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. При этом признал его виновным в изнасиловании ребёнка, но назначил ему наказание меньше, чем это предусматривает соответствующая статья, — 3,5 года вместо 12 лет лишения свободы.
Адвокат потерпевшей стороны, то есть приёмной дочери Дмитриева, рассказал Лайфу, что к делу не были приобщены фотографии, которые недавно попали в Сеть. Предположительно, это те самые порнографические снимки, которые делал подсудимый.
— Никакие фотографии, никакие новые доказательства никто не приобщал, — отметил Игорь Перов. — Соответственно, принято решение с учётом (уже имевшихся. — Прим. ред.) доказательств по делу.
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Напомним, в июне 2018 года против Дмитриева возбудили уголовное дело о сексуальном насилии. В апреле этого же года правозащитник был оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери, а за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия он был приговорён к 2,5 года ограничения свободы. По версии следствия, Дмитриев насиловал свою приёмную дочь, когда девочке было от семи до 11 лет.
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