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Российским кафе запретят включать в чек чаевые

Нормы вступят в силу с 1 января следующего года.

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Фото © Shutterstock

Правительство России утвердило новые правила защиты прав потребителей в общепите. Одно из главных нововведений — запрет на включение в чек чаевых, других платежей и комиссий, которые не относятся к стоимости блюд и услуг и не указаны в меню.

 Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание), — говорится в сообщении.

Клиента обязаны ознакомить со списком блюд, их стоимостью, ингредиентами, способом приготовления и даже калорийностью, а также с объёмом порций. О дополнительных платных услугах посетителя также должны оповестить и получить его согласие на их оказание, при этом клиент вправе и отказаться.

Также в правилах прописано право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя, — отмечается в сообщении.

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Также речь не идёт о создании новых рекомендаций по работе заведений.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал, что ресторан в Китае предложил клиентам взвешиваться, чтобы они одумались перед тем, как объедаться.

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