За сутки в Москве зафиксировали 2308 новых случаев коронавируса

За сутки в Москве выявлено 2308 новых случаев коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1349 пациентов, а всего число поборовших болезнь превышает уже 248 тысяч. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Рост числа заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.
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В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ. Также рост заболевших связывают с сезонными простудными заболеваниями, что характерно не только для России.
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Ранее инфекционист назвал семь отличий нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Несмотря на то что в этот раз всё гораздо благополучнее, президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам с просьбой соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья.
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