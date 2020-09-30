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Вирусолог назвал способы укрепления иммунитета и защиты от коронавируса

Также специалист напомнил о важности соблюдения антикоронавирусных мер.

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Для укрепления иммунитета в осенний период необходимо употреблять витамин D. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, что, по мнению некоторых учёных, он способен повысить устойчивость к коронавирусной инфекции. Также полезны физические упражнения, закаливание, полезное питание и хороший сон. А вот от алкоголя следует воздержаться, подчеркнул вирусолог.

Это главные приёмы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей, — цитирует Альтштейна RT.

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Они содержат витамины A, С, РР, К, В1, В2, Е, P и другие важные элементы.

Также специалист напомнил о важности соблюдения антикоронавирусных мер: дистанцировании, масках, мытье рук, дезинфицирующих средствах и по возможности удалённой работе.

Ранее россиянам рассказали об условиях выработки пожизненного иммунитета к коронавирусу.

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