Вирусолог назвал способы укрепления иммунитета и защиты от коронавируса

Для укрепления иммунитета в осенний период необходимо употреблять витамин D. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, что, по мнению некоторых учёных, он способен повысить устойчивость к коронавирусной инфекции. Также полезны физические упражнения, закаливание, полезное питание и хороший сон. А вот от алкоголя следует воздержаться, подчеркнул вирусолог.

— Это главные приёмы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей, — цитирует Альтштейна RT.

Также специалист напомнил о важности соблюдения антикоронавирусных мер: дистанцировании, масках, мытье рук, дезинфицирующих средствах и по возможности удалённой работе.