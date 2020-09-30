Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В России выявили ещё 8481 случай коронавируса

При этом полностью за сутки выздоровело 5858 человек.

117

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8481 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число случаев за последние 24 часа зафиксировали в Москве (+2308), Санкт-Петербурге (+276), Подмосковье (+222), Ростовской (+198) и Нижегородской (+175) областях.

При этом полностью побороть болезнь за сутки удалось 5858 россиянам, а общее число выздоровевших пациентов достигло 958 157. За всё время в России зарегистрировали 1 176 286 случаев коронавируса, зафиксировано 20 722 летальных исхода, из которых 177 — новые.

В центре Гамалеи рассказали, можно ли заниматься спортом после вакцинации от коронавируса

Для размножения антител в организме нужен умеренный уровень глюкозы.

Ранее инфекционист назвал семь отличий нынешнего скачка CoViD-19 от весеннего пика.

Выбор редакции

Ещё несколько магазинов и салонов красоты в Москве закрыли за пренебрежение к маскам

сегодня в 07:45

Пить или не пить. Врач объяснил, насколько безопасны антидепрессанты

сегодня в 00:02

Путин поручил полностью запретить вывоз необработанной древесины

сегодня в 07:26

За сутки в Москве зафиксировали 2308 новых случаев коронавируса

сегодня в 07:37

"Помним, скорбим". Жители Владивостока устроили "похороны эстетики" из-за новых гранитных скамеек

сегодня в 07:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.