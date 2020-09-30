В России выявили ещё 8481 случай коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8481 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число случаев за последние 24 часа зафиксировали в Москве (+2308), Санкт-Петербурге (+276), Подмосковье (+222), Ростовской (+198) и Нижегородской (+175) областях.

При этом полностью побороть болезнь за сутки удалось 5858 россиянам, а общее число выздоровевших пациентов достигло 958 157. За всё время в России зарегистрировали 1 176 286 случаев коронавируса, зафиксировано 20 722 летальных исхода, из которых 177 — новые.