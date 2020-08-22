Ресторан в Китае предложил клиентам взвешиваться, чтобы они одумались перед тем, как объедаться

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин назвал проблему пищевых отходов шокирующей и печальной и призвал жителей к умеренности и экономному подходу к еде. И некоторые, похоже, настолько серьёзно отнеслись к его словам, что даже немного переусердствовали.
Фото © Weibo
Так, в одном из ресторанов сети Chuiyan Fried Beef в городе Чанша, провинция Хунань, пошли на "суровые" меры и установили на входе в заведение весы, пишет South China Morning Post. Посетители должны были воспользоваться ими и в зависимости от показателей заказать определённое количество блюд. Девушки весом около 40 кг — не больше двух, мужчины весом 70–80 кг — не более трёх.
Фото © Weibo
В соцсетях такой подход вызвал бурную реакцию. Одни пользователи считали, что сотрудники заведения перегибают палку, другие же положительно оценили идею. Тем не менее руководство ресторана извинилось за своё нестандартное предложение. Отметив, однако, что взвешивание было добровольным, а его результаты не показывались публично, а отправлялись на телефоны посетителей. "Мы просто хотели выступить за то, чтобы люди не тратили еду впустую и разумно подходили к её заказу", — отметили они.