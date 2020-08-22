Ресторан в Китае предложил клиентам взвешиваться, чтобы они одумались перед тем, как объедаться

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин назвал проблему пищевых отходов шокирующей и печальной и призвал жителей к умеренности и экономному подходу к еде. И некоторые, похоже, настолько серьёзно отнеслись к его словам, что даже немного переусердствовали.

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Так, в одном из ресторанов сети Chuiyan Fried Beef в городе Чанша, провинция Хунань, пошли на "суровые" меры и установили на входе в заведение весы, пишет South China Morning Post. Посетители должны были воспользоваться ими и в зависимости от показателей заказать определённое количество блюд. Девушки весом около 40 кг — не больше двух, мужчины весом 70–80 кг — не более трёх.

Фото © Weibo