Пользователей Reddit сбил с толку ролик, где девушка плавает отдельно от своей головы

Пользователь c ником James_A-1 поделился на Reddit роликом, который у многих в первые секунды вызвал шок. На его кадрах девушка в красном купальнике плавает в бассейне отдельно от своей головы, которая осталась далеко позади туловища.
Видео © Reddit / James_A-1
Однако после шуток о мистических существах и фильмах ужасов в комментарии пришли более скептично настроенные юзеры и объяснили, в чём дело. Оказалось, нужно всего лишь вспомнить школьный курс физики и закон преломления света. Световой луч при прохождении через границу воздуха и воды изменил направление, и возникла кажущаяся деформация формы тела.
Её голова "отсоединена" от тела из-за преломления света
HermannKrieger
Но некоторых смутила не столько "отсоединённая" голова, сколько умение девушки плавать. Юзеры решили, что ей точно следует потренироваться получше.
Меня больше заинтриговал её стиль плавания. Очень необычно
KILLA2-0
Удивительно, сколько людей не умеют правильно плавать
Waffle_Ambasador
Ей действительно нужны уроки плавания. Я сначала даже не заметил, что у неё нет головы, думал только о том, что она вот-вот утонет
NC4Life078