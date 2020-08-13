Муж узнал об измене теперь уже бывшей жены, случайно застукав её на Google-картах

Мужчина из города Лима, Перу, узнал, что его "благоверная" проводит время с другим. Причём помогли ему не слухи соседей и даже не подозрительные переписки в телефоне жены. Возможно, мужчина так бы никогда и не узнал об измене, если бы в один "удачный" момент автомобиль Google не проезжал рядом с его супругой, когда она отдыхала с другим мужчиной.
Фото © Google Street View
Кадры были сделаны на пешеходной улице неподалёку от Моста Вздохов в столице Перу. На снимках видно, что темноволосая женщина в чёрной футболке, белой рубашке и джинсах сидит на лавочке, в то время как мужчина рядом положил ей голову на колени. Сомнений, что у пары романтические отношения, нет. Даже несмотря на то, что лица людей размыты, мужу женщины, с которой он прожил не один год, было легко её узнать, пишет Express.
Фото © Google Street View
Мужчина решил поговорить с супругой об удивительной находке. В ходе тяжёлого разговора женщина всё-таки призналась, что у неё действительно роман. К сожалению, сохранить брак у пары не получилось. Вскоре они расстались, а их история завирусилась на Facebook, доказывая всем, что личная жизнь в современном мире — лишь иллюзия.