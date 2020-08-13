Мама была в ужасе, увидев, что стало с обедом дочки, который забыли в микроволновке неделю назад

49-летняя Дениз Санки собиралась разогреть себе еду, но, после того как открыла микроволновку, у неё надолго отбило аппетит. Внутри она обнаружила огромный "мохнатый" комок серой плесени, который больше был похож на какого-то зверька, пробравшегося в печь.

Я не очень часто использую микроволновую печь. Но недавно я открыла дверцу, и вот что меня там ждало

Оказалось, зверь в микроволновке — результат забывчивости 19-летней дочери британки Лив Тейлор. В вирусном посте на Facebook женщина рассказала, что под слоем пушистой плесени прячется куриная лапша, которой девушка планировала пообедать ещё неделю назад, но что-то пошло не так, пишет News.com .

Никому не нужна Лив Тейлор? Отдам бесплатно в хорошие руки. Нет, вообще-то, я заплачу хоть кому-нибудь, кто решится забрать её к себе. Без разницы кому

Также британка пошутила, что не может справиться с чудачествами дочери, и просила выслать ей подмогу. В комментариях Дениз поделилась, что сейчас её разрывают два желания — посадить дочь под домашний арест, но в то же время, наоборот, выгнать её из дома. Судя по комментариям, найти новое пристанище для дочери не получится — пользователи её выходкой вовсе не впечатлены.