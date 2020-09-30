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Песков — о дебатах в США: Мы фиксируем новые проявления политической культуры

Он уточнил, что Россия не собирается вмешиваться во внутреннюю политику страны.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Кремле внимательно следят за ходом всей избирательной кампании Соединённых Штатов, в том числе и за дебатами кандидатов в президенты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы, естественно, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании США. Мы не можем оставаться индифферентными. Это одна из крупнейших держав мировой экономики. Мы фиксируем новые проявления политической культуры в США, — сказал Песков.

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Кандидат от демократов заявил, что под руководством нынешнего президента американцы стали намного более жестокими.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль не будет давать оценок событиям, связанным с президентской гонкой в США, поскольку такие действия будут восприняты как попытка вмешательства во внутреннюю политику страны.

Российская Федерация не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, — подчеркнул Песков.

Напомним, дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на пост нового лидера Соединённых Штатов Джо Байденом состоялись сегодня ночью. В ходе них Трамп неоднократно перебивал и прерывал соперника, из-за чего тот посоветовал американскому президенту "заткнуться".

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