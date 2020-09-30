Байден назвал Трампа "щенком Путина"

Biden: ‘He’s Putin’s puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers’ pic.twitter.com/Rn6gT8RZAZ — NowThis (@nowthisnews) September 30, 2020

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден во время дебатов в Кливленде заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп не хочет критиковать Россию, и назвал его щенком Владимира Путина.

— Он — щенок Путина, который даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат, — сказал Байден в адрес Трампа, имея в виду сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на солдат США в Афганистане. .

Кандидат от демократов также заявил, что под руководством нынешнего президента американцы стали намного более разобщёнными и жестокими.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение членам движения "Талибан"* за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Об отсутствии доказательств также говорили глава Пентагона и глава ВС США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей". Позднее в Пентагоне окончательно признали, что у США нет доказательств "сговора" РФ с талибами.