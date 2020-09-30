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Уральскую порнозвезду Лолу Тейлор и её подругу избили и изнасиловали в Геленджике — видео

Девушки сняли побои и пишут заявление в полицию на нападавших.

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Видео © VK / Любовь Бушуева

Уроженка Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лора Тейлор в фильмах для взрослых, сообщила, что вместе с подругой была избита и изнасилована на отдыхе в Геленджике.

Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали, — рассказала она агентству Ura.ru.

В Ростовской области молодой уголовник изнасиловал 89-летнюю бабушку

Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По словам девушек, на утро они прошли медосвидетельствование и сняли побои. Кроме того, они написали заявление в полицию на нападавших.

Напомним, в июле нынешнего года Лола Тейлор заявила, что бывшие игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров отказались от секса с ней после попытки сделать селфи.

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