В Ростовской области молодой уголовник изнасиловал 89-летнюю бабушку

В селе Самарское Азовского района Ростовской области 23-летний парень проник в дом 89-летней женщины, избил и изнасиловал её. Об этом сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на данные полиции.

О случившемся заявила дочь потерпевшей. По её словам, в дом пенсионерки злоумышленник проник через разбитое окно.

Правоохранители объявили насильника, ранее несколько раз привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, в розыск. Спустя сутки его задержали.