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Категорий: 17

В Ростовской области молодой уголовник изнасиловал 89-летнюю бабушку

Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

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В селе Самарское Азовского района Ростовской области 23-летний парень проник в дом 89-летней женщины, избил и изнасиловал её. Об этом сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на данные полиции.

О случившемся заявила дочь потерпевшей. По её словам, в дом пенсионерки злоумышленник проник через разбитое окно.

Жителя Алтайского края приговорили к 18 годам лишения свободы за серию изнасилований дочерей

Суд установил 11 преступных эпизодов в отношении трёх несовершеннолетних, совершённых за последние четыре года.

Правоохранители объявили насильника, ранее несколько раз привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, в розыск. Спустя сутки его задержали.

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