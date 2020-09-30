В Ростовской области молодой уголовник изнасиловал 89-летнюю бабушку

В селе Самарское Азовского района Ростовской области 23-летний парень проник в дом 89-летней женщины, избил и изнасиловал её. Об этом сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на данные полиции.
О случившемся заявила дочь потерпевшей. По её словам, в дом пенсионерки злоумышленник проник через разбитое окно.
Жителя Алтайского края приговорили к 18 годам лишения свободы за серию изнасилований дочерейСуд установил 11 преступных эпизодов в отношении трёх несовершеннолетних, совершённых за последние четыре года.
Правоохранители объявили насильника, ранее несколько раз привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, в розыск. Спустя сутки его задержали.
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