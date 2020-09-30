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Стали известны цены на первый в мире ноутбук с гибким экраном

Лэптоп оснащён процессором фирмы Intel, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 1 терабайт.

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Компания Lenovo анонсировала цену первого в мире ноутбука-трансформера с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. Новейшее устройство было продемонстрировано в ходе онлайн-презентации.

В США ноутбук доступен к предзаказу от 2,5 тысячи долларов. В Европе возможность заказать гаджет появится в конце октября по цене 2,8 тысячи евро. Сколько ThinkPad X1 будет стоить в России и когда поступит в продажу — пока не известно.

Apple выпустит компактный iPhone в октябре. Почему это главный смартфон года?

Презентация новых моделей iPhone вот-вот состоится. Главная премьера уже известна: это будет компактный iPhone 12 mini. Причем, Apple никогда не акцентировала внимание на миниатюрных габаритах с момента ухода Стива Джобса. А тут это главное преимущество. Чего ждать от этого смартфона - в материале Лайфа.

Уникальное устройство имеет складной гибкий экран диаметром 13,3 дюйма в разложенном состоянии, его можно использовать как планшет. В сложенном виде к нему можно подключить специально разработанную клавиатуру, и тогда девайс превращается в компактный ноутбук.

Лэптоп оснащён процессором фирмы Intel, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 1 терабайт. Гибкая матрица выполнена по OLED-технологии с разрешением 2K.

Ранее Лайф сообщал, что вышло обновление Windows, которое убивает ноутбуки Lenovo.

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