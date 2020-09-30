Стали известны цены на первый в мире ноутбук с гибким экраном

Apple выпустит компактный iPhone в октябре. Почему это главный смартфон года? Презентация новых моделей iPhone вот-вот состоится. Главная премьера уже известна: это будет компактный iPhone 12 mini. Причем, Apple никогда не акцентировала внимание на миниатюрных габаритах с момента ухода Стива Джобса. А тут это главное преимущество. Чего ждать от этого смартфона - в материале Лайфа.