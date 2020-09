Apple выпустит компактный iPhone в октябре. Почему это главный смартфон года?

Компактные модели iPhone вторичны

В 2014 году вышли iPhone 6 и 6 Plus — большой смартфон предлагался как самый совершенный, а компактный как модель попроще. Параметры 6 и 6 Plus были разными — камера второго получила оптическую стабилизацию, следовательно ради максимальной функциональности стоило покупать именно ее. А второй смартфон с экраном на 4,7 дюйма предлагался тем, кто не желал или не мог раскошелиться. С 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus была та же история: большие устройства имели более совершенную двойную камеру, а компактные — одинарную.