Apple выпустит компактный iPhone в октябре. Почему это главный смартфон года?

Презентация новых моделей iPhone вот-вот состоится. Главная премьера уже известна: это будет компактный iPhone 12 mini. Причем, Apple никогда не акцентировала внимание на миниатюрных габаритах с момента ухода Стива Джобса. А тут это главное преимущество. Чего ждать от этого смартфона - в материале Лайфа.

В октябре 2020 года Apple выпустит сразу четыре модели iPhone: 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Особенно интересен первый. Остальные будут преемниками 11, 11 Pro и 11 Pro Max. 12 mini — новая модель с новым позиционированием.

Это будет компактное устройство. Диагональ его экрана — 5,4 дюйма, при этом, корпус окажется безрамочным, так что по размерам он будет сопоставим с iPhone SE (2020). Так, в ассортименте компании окажутся сразу два миниатюрных смартфона. Кроме того, к 12 mini будет приковано больше внимания, чем к SE, потому что это модель основной линейки компании.

Компактные модели iPhone вторичны

В плане отношения к диагонали экрана Apple переходила из одной крайности в другую. До 2014 года компания игнорировала тренд на увеличения экранов и выпускала смартфоны с диагональю 4 дюйма — 5 и 5S. Стив Джобс говорил: смартфон должен быть таким, чтобы им можно было управлять одной рукой. Apple фанатично следовала завету.

Параллельно развивались Android-смартфоны во главе с Samsung Galaxy. Их производители напротив верили, что людям нужны устройства с увеличенными экранами. И не прогадали — доля рынка корейцев росла, постепенно они стали полноценными конкурентами компании из Купертино. Самыми совершенными линейками были Galaxy S и Galaxy Note. Для сравнения, в 2013 году диагональ экрана iPhone 5S составляла 4 дюйма, а Galaxy S4 и Galaxy Note 3 - 5 и 5,7 дюйма соответственно.

В 2014 году Apple поняла, что следовать принципам несмотря ни на что бессмысленно, ради высоких продаж стоит быть гибче. Тогда компания поразила мир, выпустив iPhone 6 и 6 Plus с диагоналями 4,7 и 5,5 дюйма. И не прогадала - по данным Counterpoint Researsch, в первые три месяца на рынке устройства поставили рекорды по продажам в Японии, Китае и Южной Корее. Фанаты оказались в восторге от новых корпусов.

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— Пользователи хотят смартфоны увеличенных размеров. Это, естественно, касается и iPhone. Как только я увидел на презентации новые смартфоны — тотчас избавился от своих старых Android-гаджетов, потому что они мне больше не нужны, — говорил сооснователь Apple Стив Возняк.

По его словам, Apple стоило увеличить диагональ еще три года назад, когда тренд только появился. iPhone 6 и iPhone 6 Plus нанесли удар по бизнесу Samsung Mobile в 2014 году, в 2011-м он ощутился бы еще сильнее. В 2014 году корейцы занимали 24% рынка, вдвое больше, чем Apple. В Купертино могли не допустить такого прогресса прямого конкурента.

Компактные модели iPhone никуда не делись, но о них не говорят

В 2020 году начал намечаться тренд на возвращение к компактным габаритам. Apple представила iPhone SE в классическом корпусе iPhone 8 — с кнопкой «Домой», экраном на 4,7 дюйма и одинарной камерой. Уже летом он стал самым популярным смартфоном в мире и показал: люди готовы брать компактные смартфоны. При этом, до него Apple не обозначала миниатюрные габариты как особенность, а напротив игнорировала их и не продвигала.

Все время с 2014 по 2020 годы Apple выпускала минимум два смартфона, один из которых был миниатюрным. Проблема заключалась в позиционировании и продвижении.

В 2014 году вышли iPhone 6 и 6 Plus — большой смартфон предлагался как самый совершенный, а компактный как модель попроще. Параметры 6 и 6 Plus были разными — камера второго получила оптическую стабилизацию, следовательно ради максимальной функциональности стоило покупать именно ее. А второй смартфон с экраном на 4,7 дюйма предлагался тем, кто не желал или не мог раскошелиться. С 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus была та же история: большие устройства имели более совершенную двойную камеру, а компактные — одинарную.

В 2018 году компания начала выпускать три смартфона: с диагональю 5,7, 6,1 и 6,5 дюйма. Компактное устройство снова оказалось в тени. Актуальное поколение — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Первый — выбор по умолчанию, третий — самый дорогой и соответственно самый статусный. Второй — альтернатива Pro Max, и к нему минимум внимания.

iPhone SE проложил дорогу 12 mini

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iPhone 12 mini станет компактным смартфоном, который не будут предлагать как альтернативу более совершенным моделям для тех, кто желает сэкономить. В 2020 году выбором по умолчанию будут сразу два смартфона — 12 и 12 mini. Какой из них выбрать, зависит от ваших приоритетов.

iPhone SE проложил дорогу 12 mini. Он показал, что пользователи привыкли к компактным корпусам и не хотят переходить на модели с большим экраном. Аудитория SE и 12 mini — это ныне владельцы старых айфонов, которым классический дизайн привычен (6, 6S, 7, 8). Люди оценивают устройства с точки зрения привычных вещей, а не инноваций, завещал экс-главный дизайнер Apple Джонни Айв. В их случае миниатюрный корпус — наиболее безболезненный переход на новый дизайн с тонкой рамкой и Face ID.

Выпуск альтернативы iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма и матрицей типа IPS - беспроигрышный вариант. Это преемник XR и 11, оба становились самыми популярными смартфонами в мире в 2019 и 2020 годах соответственно. iPhone 12 точно повторит их успех, почему бы не разнообразить линейку с имеющимся спросом на компактные девайсы?

Что будет с iPhone 12 mini?

Пока единственный минус смартфона - отсутствие 5G. Кроме того, неясно, какими окажутся характеристики. По данным аналитика The Wall Street Journal Тома Форте, 12 mini будет стоить от 700 долларов, а 12 - от 1000 долларов. Интрига: будут ли параметры камеры, экрана и процессора одинаковыми или же Apple снова сильно сэкономит на миниатюрном устройстве?