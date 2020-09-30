Бывший премьер Украины сообщил о поездке "на Вашингтонщину"

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что отправится в США и будет работать в "Вашингтонской области".
— Следующие месяцы проведу в Северной Америке. В основном на Вашингтонщине. Будет много важного, что напрямую коснётся Украины, — написал он в "Фейсбуке".
Политик добавил, что эта поездка является одним из важных фронтов работы для будущего Незалежной.
В ЕС не признали Лукашенко "легитимным президентом Украины". Нет, мы не ошиблисьГлава европейской дипломатии понял, что оговорился, когда услышал смешки в зале.
По словам экс-главы Кабинета министров, он давно хотел посмотреть на Украину на расстоянии. Гончарук отметил, что так гораздо удобнее оценить общую картину происходящего, чем когда находишься в потоке "ежедневного политического треша".
А ранее в Верховной раде заявили, что Украина не банкомат, и призвали Запад вернуть деньги.
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