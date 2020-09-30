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Бывший премьер Украины сообщил о поездке "на Вашингтонщину"

По его словам, работа напрямую коснётся будущего Незалежной.

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Фото © Facebook / Олексій Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что отправится в США и будет работать в "Вашингтонской области".

Следующие месяцы проведу в Северной Америке. В основном на Вашингтонщине. Будет много важного, что напрямую коснётся Украины, — написал он в "Фейсбуке".

Политик добавил, что эта поездка является одним из важных фронтов работы для будущего Незалежной.

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Глава европейской дипломатии понял, что оговорился, когда услышал смешки в зале.

По словам экс-главы Кабинета министров, он давно хотел посмотреть на Украину на расстоянии. Гончарук отметил, что так гораздо удобнее оценить общую картину происходящего, чем когда находишься в потоке "ежедневного политического треша".

А ранее в Верховной раде заявили, что Украина не банкомат, и призвали Запад вернуть деньги.

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