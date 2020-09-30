Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее письмо к премьер-министру России Михаилу Мишустину опубликовано на сайте организации.
В тексте послания отмечается, что ФНПР неоднократно указывала, что при нахождении накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не отдельными подходами для каждого элемента.
Федерация предложила прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования.
Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсионеров на карты "Мир"Ранее он заканчивался 1 октября.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%.
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