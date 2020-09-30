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Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

"Этот вопрос не нашёл практического решения, что приводит к правовым коллизиям", — говорится в письме ФНПР.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее письмо к премьер-министру России Михаилу Мишустину опубликовано на сайте организации.

В тексте послания отмечается, что ФНПР неоднократно указывала, что при нахождении накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не отдельными подходами для каждого элемента.

Федерация предложила прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

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