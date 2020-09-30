США намерены отправить военных в космос

США намерены отправить своих военных в космос в будущем, об этом заявил глава Командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу.

— В какой-то момент, да, мы будем отправлять людей в космос. Они могут управлять командными центрами на Луне или где-то ещё, — приводит его слова журнал Air Force.

По словам Шоу, если военные объекты в космосе будут частично автономными, людям не придётся обслуживать их круглосуточно. Космические силы хотят, чтобы их спутники постепенно начали управлять собой, включая автоматическое обновление программного обеспечения или манёвры в случае угрозы.

Генерал-майор подчеркнул, что в ближайшем будущем не стоит ожидать отправки служащих Космических сил США на орбиту, это случится "когда-нибудь", но точные сроки неизвестны.