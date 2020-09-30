Ван Дамм завершил съёмки в Киеве и сказал украинцам: "Чао-какао!"

Актёр Жан-Клод Ван Дамм завершил трёхмесячные съёмки в Киеве и покинул украинскую столицу, сообщает издание "Страна.ua".

На прощание артист сказал украинцам: "Чао-какао!" — и несколько слов на их родном языке почти без акцента.

Последние несколько дней перед отъездом Ван Дамм и его спутница Алёна Каверина провели в гостинице Premier Palace.

— Три месяца пролетели очень быстро. Огромная благодарность всем, кто был рядом, ещё раз убедилась, что наши люди самые работящие и душевные. Буду по всем скучать, — написала девушка в "Инстаграме".

В съёмках участвовал и известный украинский актёр Алексей Горбунов. Он опубликовал совместный снимок с Ван Даммом и пообещал скорый выход сериала "Последний наёмник" от Netflix.