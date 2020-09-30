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Ван Дамм завершил съёмки в Киеве и сказал украинцам: "Чао-какао!"

Комедийный боевик от Netflix выйдет в ближайшее время.

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Фото © Instagram / jcvd

Актёр Жан-Клод Ван Дамм завершил трёхмесячные съёмки в Киеве и покинул украинскую столицу, сообщает издание "Страна.ua".

На прощание артист сказал украинцам: "Чао-какао!" — и несколько слов на их родном языке почти без акцента.

Netflix снимает на Украине комедийный боевик с Ван Даммом в главной роли

Герою знаменитого актёра предстоит спасти своего сына, ложно обвинённого в торговле оружием и наркотиками.

Последние несколько дней перед отъездом Ван Дамм и его спутница Алёна Каверина провели в гостинице Premier Palace.

Три месяца пролетели очень быстро. Огромная благодарность всем, кто был рядом, ещё раз убедилась, что наши люди самые работящие и душевные. Буду по всем скучать, — написала девушка в "Инстаграме".

В съёмках участвовал и известный украинский актёр Алексей Горбунов. Он опубликовал совместный снимок с Ван Даммом и пообещал скорый выход сериала "Последний наёмник" от Netflix.

Ранее Netflix показала трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки".

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