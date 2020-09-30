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Раскрыты детали слежки за пользователями Instagram

Чтобы избежать её, рекомендуется перевести аккаунт в закрытый режим.

Социальные сети собирают сведения о своих пользователях для корректной работы платформы, а также для правильной подборки контента. "Инстаграм" не исключение, однако персональные данные каждого могут быть использованы в коммерческих целях. Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов, — приводит его слова агентство "Прайм".

Эксперт сообщил, чего ни в коем случае нельзя говорить незнакомцам по телефону

Он отметил, что можно не бояться говорить неизвестным людям слово "да".

В "Инстаграме" изучается активность пользователей — с какими публикациями происходит взаимодействие, какие сториз просматриваются. Это позволяет предлагать более релевантный пользователю контент, но поднимает вопрос о приватности соцсети.

Для снижения шансов отслеживания персональных данных Субханкулов советует перевести аккаунт в закрытый режим.

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