Раскрыты детали слежки за пользователями Instagram

Социальные сети собирают сведения о своих пользователях для корректной работы платформы, а также для правильной подборки контента. "Инстаграм" не исключение, однако персональные данные каждого могут быть использованы в коммерческих целях. Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.