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Армейские роботы США отработали уничтожение российских танков Т-72

Для обнаружения цели была использована система Aided Target Recognition, в которой сочетается алгоритмическое распознавание целей и компьютерное зрение.

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Экспериментальный армейский робот Origin. Фото © Breaking Defense

На американском полигоне Юма, штат Аризона, прошли учения армейских роботов в рамках проекта "Конвергенция". В процессе импровизированных боевых действий автоматизированные военные машины уничтожили танк потенциального противника, российский Т-72, сообщило издание Breaking Defense.

Подобно человеческим войскам, машины по очереди прикрывали друг друга по мере продвижения. Один робот находил безопасное место, останавливался и запускал привязанный к нему мини-дрон, чтобы осмотреть следующий хребет, в то время как другой бот двигался вперёд. С одобрения человека робот открыл огонь, пояснили авторы статьи.

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Эксперты отмечают, что российский регион буквально "ощетинился" ракетными комплексами С-300 и С-400.

Для обнаружения цели была использована система Aided Target Recognition, в которой сочетается алгоритмическое распознавание целей и компьютерное зрение. Радар с лазерными лучами сканирует местность, а затем интеллектуальное программное обеспечение принимает решение реагирования на угрозы либо передаёт данные оператору.

При этом роботы сумели распознать именно российский танк Т-72, не перепутав его, например, с американским M1 Abrams. Учения прошли на полигоне в штате Юта. По словам их руководителя, генерала Ричарда Коффмана, это огромный шаг вперёд по сравнению с предыдущими поколениями военных дронов США.

Ранее эксперт из США рассказал, какие шансы устоять перед российским "Авангардом" есть у американской армии.

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