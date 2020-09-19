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Эксперт из США рассказал, какие шансы армии страны устоять перед российским "Авангардом"

Он также отмечает, что это не единственное грозное оружие в арсенале РФ.

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Фото © Минобороны РФ / ТАСС

Межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард", с декабря 2019 года поставляемая на вооружение Российской армии, стала серьёзным вызовом для США, с которым будет нелегко справиться. Об этом пишет военный эксперт Питер Сучиу в журнале The National Interest.

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В прошлом году основной боевой британский танк Challenger 2 признали устаревшим.

Ракета обладает как гиперзвуковой скоростью, так и способностью маневрировать в атмосфере. Такое сочетание значительно затруднит противодействие, — пишет он.

При этом он отмечает, что ракеты "Авангард" — это самое передовое, но не единственное средство доставки боеголовок на другие континенты, в общей сложности у России на вооружении находится 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования и воздушный флот стратегических бомбардировщиков.

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В США заявили, что испытали "такую ракету, какой нет ни у кого". Военные эксперты считают, что с этой технологией Америка уже опоздала.

В то же время Сучиу сетует, что система ПРО США сейчас сосредоточилась на способности перехватывать несколько видов баллистических ракет китайского производства. Однако при этом он уверен, что Вашингтон сможет выстоять перед "авангардами", но не только "супер-пупер-ракетой", о которой регулярно говорит президент Дональд Трамп. По его словам, Пентагон сейчас разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты стратегического сдерживания наземного базирования.

Ранее Лайф сообщал, что армию России оснастят новым вооружением до конца года.

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