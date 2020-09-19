Вторая белая американка призналась, что притворялась темнокожей

Жительница Соединённых Штатов Сэтчуэл Коул призналась, что долгое время притворялась темнокожей, будучи белой по происхождению. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что женщина является активисткой популярного движения BLM (Black Lives Matter — "Жизни темнокожих важны") в Индиане. Она сообщила, что вводила своих друзей и коллег в заблуждение касательно своей расы.

— Друзья, мне пора признать ответственность за свои действия и за тот ущерб, который я нанесла. Жертвами моего обмана стали те, о ком я больше всего забочусь. Я занимала (медийное. — Прим. Лайфа) пространство как чернокожая, зная о том, что на самом деле я — белая, — рассказала Коул.

Кроме того, она подчеркнула, что считает себя не женщиной, а "небинарной персоной". Добавим, что Коул часто делала публичные заявления от имени темнокожего сообщества и выступала на многих акциях.