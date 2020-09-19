Вторая белая американка призналась, что притворялась темнокожей

Жительница Соединённых Штатов Сэтчуэл Коул призналась, что долгое время притворялась темнокожей, будучи белой по происхождению. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что женщина является активисткой популярного движения BLM (Black Lives Matter — "Жизни темнокожих важны") в Индиане. Она сообщила, что вводила своих друзей и коллег в заблуждение касательно своей расы.
— Друзья, мне пора признать ответственность за свои действия и за тот ущерб, который я нанесла. Жертвами моего обмана стали те, о ком я больше всего забочусь. Я занимала (медийное. — Прим. Лайфа) пространство как чернокожая, зная о том, что на самом деле я — белая, — рассказала Коул.
Университет в США отстранил белую преподавательницу, притворявшуюся темнокожейЕё коллеги отметили, что женщина не оправдала доверия бывших и нынешних студентов.
Кроме того, она подчеркнула, что считает себя не женщиной, а "небинарной персоной". Добавим, что Коул часто делала публичные заявления от имени темнокожего сообщества и выступала на многих акциях.
Ранее Лайф рассказывал о преподавательнице Джессике Круг, которая также сообщила, что всю жизнь притворялась темнокожей, хотя она белая. В своём блоге она поведала, что выдавала себя за афроамериканку, чтобы получить информацию и выстроить отношения с окружающими, однако внезапно поняла, что истинная причина обмана в другом. По словам Джессики, в детстве она получила психологическую травму и у неё начались проблемы с ментальным здоровьем.