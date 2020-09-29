Оскароносный режиссёр снимет продолжение "Короля Льва"

Режиссёр, обладатель "Оскара" за фильм "Лунный свет" Барри Дженкинс снимет продолжение мультфильма "Король Лев" для студии Disney, сообщает издание Deadline.
Пробный вариант сценария проекта написал Джефф Натансон, автор первой части, вышедшей в 2019 году. В новой картине, как и в предыдущей, будет использована фотореалистичная технология.
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Сюжет пока держат в тайне, однако изданию стало известно, что в ленте будет раскрыта история персонажей, в том числе происхождение Муфасы.
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