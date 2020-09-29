Оскароносный режиссёр снимет продолжение "Короля Льва"

Пробный вариант сценария проекта написал Джефф Натансон, автор первой части, вышедшей в 2019 году. В новой картине, как и в предыдущей, будет использована фотореалистичная технология.

Бен Аффлек решил снять фильм про Бэтмена с собой в главной роли Артист планирует полностью контролировать проект.

Сюжет пока держат в тайне, однако изданию стало известно, что в ленте будет раскрыта история персонажей, в том числе происхождение Муфасы.