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Оскароносный режиссёр снимет продолжение "Короля Льва"

Предполагается, что в ленте будет раскрыта история происхождения Муфасы.

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Режиссёр, обладатель "Оскара" за фильм "Лунный свет" Барри Дженкинс снимет продолжение мультфильма "Король Лев" для студии Disney, сообщает издание Deadline.

Пробный вариант сценария проекта написал Джефф Натансон, автор первой части, вышедшей в 2019 году. В новой картине, как и в предыдущей, будет использована фотореалистичная технология.

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Артист планирует полностью контролировать проект.

Сюжет пока держат в тайне, однако изданию стало известно, что в ленте будет раскрыта история персонажей, в том числе происхождение Муфасы.

Ранее режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о завершении съёмок второго "Аватара".

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