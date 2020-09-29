Суд в США вынес приговор по делу россиянина Никулина

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина по делу о киберпреступлениях к семи годам и четырём месяцам тюремного заключения.

— Я приговорю его к 88 месяцам тюрьмы, — сказал судья Уильям Элсап во время заседания, трансляция которого велась в Zoom.

Перед этим суд отказал обвиняемому в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.

Ранее Лайф сообщал, что присяжные признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.

Напомним, в октябре 2016 года Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.