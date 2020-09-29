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Суд в США вынес приговор по делу россиянина Никулина

Прокуратура требовала для него 12 лет и один месяц тюрьмы.

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Евгений Никулин. Кадр из видео на Youtube

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина по делу о киберпреступлениях к семи годам и четырём месяцам тюремного заключения.

Я приговорю его к 88 месяцам тюрьмы, — сказал судья Уильям Элсап во время заседания, трансляция которого велась в Zoom.

Перед этим суд отказал обвиняемому в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.

Прокуратура Калифорнии рекомендовала приговорить россиянина Никулина к 12 годам тюрьмы

Вердикт будет вынесен 29 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что присяжные признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.

Напомним, в октябре 2016 года Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.

В октябре 2018 года было принято решение направить Никулина на обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости. В середине декабря этого же года его перевели из тюрьмы в клинику. По словам адвоката, суд счёл Никулина вменяемым, признав заключение психолога. Однако защита обвиняемого настаивала на том, что молодого человека нельзя судить, поскольку тот не отдаёт себе отчёта в серьёзности и последствиях судебного разбирательства.

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