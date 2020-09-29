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Трамп прибыл на дебаты с Байденом в сопровождении адвоката и бойца UFC по прозвищу Хаос

Вместе с ним в Кливленд отправилась и первая леди Меланья Трамп.

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Видео © Twitter / The White House / fox8news

Президент США Дональд Трамп прибыл в Кливленд для участия в предвыборных дебатах со своим оппонентом Джо Байденом. Его сопровождали личный адвокат Рудольф Джулиани и известный боец UFC Колби Ковингтон по прозвищу Хаос, сообщает телеканал Fox News.

Глава Белого дома покинул резиденцию вместе с первой леди Меланьей Трамп, на вертолёте их доставили к трапу президентского лайнера. Полёт прошёл в сложных погодных условиях.

Дебаты начнутся в 4:00 мск в актовом зале университета "Кейс уэстерн резерв". Запланировано шесть блоков по 15 минут, каждый из них будет начинаться с вопроса ведущего — журналиста Fox News Криса Уоллеса.

"Посмотрим, что произойдёт". Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Также американский лидер вновь раскритиковал голосование по почте.

Трамп не стал тратить время на подготовку к дебатам и предпочёл побеседовать с репортёрами. Его оппонент Джо Байден также вылетел в штат Огайо, в первом часу ночи по мск его лайнер приземлился в аэропорту Хопкинса.

Следующие дебаты состоятся 15 октября в Майами, а заключительные — 22 октября в Нэшвилле.

Ранее стало известно, что предвыборная кампания Трампа собрала рекордные $210 млн пожертвований. Но это всё равно меньше, чем у Байдена.

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