Трамп прибыл на дебаты с Байденом в сопровождении адвоката и бойца UFC по прозвищу Хаос

Президент США Дональд Трамп прибыл в Кливленд для участия в предвыборных дебатах со своим оппонентом Джо Байденом. Его сопровождали личный адвокат Рудольф Джулиани и известный боец UFC Колби Ковингтон по прозвищу Хаос, сообщает телеканал Fox News.

Глава Белого дома покинул резиденцию вместе с первой леди Меланьей Трамп, на вертолёте их доставили к трапу президентского лайнера. Полёт прошёл в сложных погодных условиях.

Дебаты начнутся в 4:00 мск в актовом зале университета "Кейс уэстерн резерв". Запланировано шесть блоков по 15 минут, каждый из них будет начинаться с вопроса ведущего — журналиста Fox News Криса Уоллеса.

Трамп не стал тратить время на подготовку к дебатам и предпочёл побеседовать с репортёрами. Его оппонент Джо Байден также вылетел в штат Огайо, в первом часу ночи по мск его лайнер приземлился в аэропорту Хопкинса.

Следующие дебаты состоятся 15 октября в Майами, а заключительные — 22 октября в Нэшвилле.