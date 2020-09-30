Нижегородца посадили на 12 суток из-за неуплаты штрафа в 100 рублей за утерю паспорта

Отмечается, что после потери документа мужчина обратился с заявлением к участковому. Однако спустя несколько дней нашёл паспорт, а из-за работы и похорон своего восьмилетнего ребёнка, умершего после тяжёлой болезни, забыл о штрафе.

На Украине обвиняемого в убийстве мужчину не могут осудить, потому что он всё время пьян По данным следствия, своё преступление злоумышленник также совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре полиция в рамках рейда задержала неплательщиков, в том числе и Иванова. Его доставили в суд и назначили наказание в виде 12 суток ареста. При этом родственников не пустили в зал суда, сославшись на угрозу коронавируса. Они до сих пор не получили решения суда об аресте, чтобы обжаловать его.