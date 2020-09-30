"Ты бы заткнулся, чувак!" Байдена возмутили постоянные перебивания Трампа во время дебатов — видео

После того как президент США Дональд Трамп неоднократно прерывал его соперника по президентским выборам Джо Байдена в течение первых 20 минут ночных дебатов, кандидат от демократов наконец устал и посоветовал ему "заткнуться". Трансляцию из университета "Кейс уэстерн резерв" в Кливленде вели центральные американские каналы.