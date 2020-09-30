Joe Biden to Trump: "will you shut up, man" pic.twitter.com/xwCS0I4CQe— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2020
После того как президент США Дональд Трамп неоднократно прерывал его соперника по президентским выборам Джо Байдена в течение первых 20 минут ночных дебатов, кандидат от демократов наконец устал и посоветовал ему "заткнуться". Трансляцию из университета "Кейс уэстерн резерв" в Кливленде вели центральные американские каналы.
— Ты бы заткнулся, чувак! Это так не по-президентски, — заявил оппоненту Байден.
Трамп прибыл на дебаты с Байденом в сопровождении адвоката и бойца UFC по прозвищу ХаосВместе с ним в Кливленд отправилась и первая леди Меланья Трамп.
Ведущему Крису Уоллесу в конце концов удалось перейти к новой теме спустя 70 минут. Впрочем, Трамп продолжил перебивать Байдена.
— Это был действительно продуктивный отрезок. Продолжай трепаться, — посоветовал Байден президенту США.
Выборы президента США 2020. Главное
"Ты бы заткнулся, чувак!" Байдена возмутили постоянные перебивания Трампа во время дебатов — видео
сегодня в 02:14
Трамп прибыл на дебаты с Байденом в сопровождении адвоката и бойца UFC по прозвищу Хаос
вчера в 22:12
Байден пообещал России "последствия" за "вмешательство" в выборы в США в случае победы
26 сентября, 03:16
Ранее Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" Байдена.
Комментариев: 0