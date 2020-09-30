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"Ты бы заткнулся, чувак!" Байдена возмутили постоянные перебивания Трампа во время дебатов — видео

Ведущему удалось перейти к новой теме лишь спустя час.

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После того как президент США Дональд Трамп неоднократно прерывал его соперника по президентским выборам Джо Байдена в течение первых 20 минут ночных дебатов, кандидат от демократов наконец устал и посоветовал ему "заткнуться". Трансляцию из университета "Кейс уэстерн резерв" в Кливленде вели центральные американские каналы.

Ты бы заткнулся, чувак! Это так не по-президентски, — заявил оппоненту Байден.

Трамп прибыл на дебаты с Байденом в сопровождении адвоката и бойца UFC по прозвищу Хаос

Вместе с ним в Кливленд отправилась и первая леди Меланья Трамп.

Ведущему Крису Уоллесу в конце концов удалось перейти к новой теме спустя 70 минут. Впрочем, Трамп продолжил перебивать Байдена.

Это был действительно продуктивный отрезок. Продолжай трепаться, — посоветовал Байден президенту США.

Ранее Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" Байдена.

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