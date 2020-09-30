"Будет очень плохо". Депутат Рады предрёк Украине катаклизм и "мегасдвиг"

Деятельность украинских властей приведёт страну к катаклизму и "мегасдвигу", такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— Тот экономический тупик, в который нас заводит власть "зелёных", всё равно приведёт к такому катаклизму, который приведёт к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".