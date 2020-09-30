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"Будет очень плохо". Депутат Рады предрёк Украине катаклизм и "мегасдвиг"

Он уверен, что политика действующих властей ведёт страну в экономический тупик.

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Фото © Pixabay

Деятельность украинских властей приведёт страну к катаклизму и "мегасдвигу", такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Тот экономический тупик, в который нас заводит власть "зелёных", всё равно приведёт к такому катаклизму, который приведёт к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо, сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

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Незалежная в свою очередь готова предложить африканцам свинину, птицу и яйца.

Рабинович уверен, что в случае продолжения существующей политики на Украине пройдут новые парламентские и президентские выборы. Депутат добавил, что предугадать грядущие события невозможно, поскольку Незалежная — страна с непредсказуемым прошлым и будущим.

Ранее украинский политик рассказал о "тварях" во власти, из-за которых идёт сокращение нации.

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