В Англии футболист сбегал в туалет во время матча. Тренер пошёл за ним — видео

Eric Dier took a bathroom break in the middle of the match 💩— DAZN Canada (@DAZN_CA) September 29, 2020
José Mourinho took exception 😂 pic.twitter.com/MTH7pPza4N
Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Эрик Дайер убежал с поля во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Челси", чтобы сходить в туалет. Главный тренер команды Жозе Моуриньо остался недоволен этим.
Наставник ушёл с бровки и отправился вслед за футболистом в подтрибунное помещение. В это время на поле осталось десять игроков "шпор" и соперник вполне мог воспользоваться численным преимуществом. Эпизод случился на 77-й минуте и в тот момент "Челси" был впереди 1:0.
— То, что случилось с Эриком Дайером, ненормально. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. То, что произошло, неестественно, — сказал после матча португальский тренер в беседе "Би-би-си".
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По словам Моуринью, Дайер был полностью обезвожен и ему пришлось надавить на него, чтобы защитник вернулся на поле. В итоге спортсмен вернулся на поле, а в послематчевой серии пенальти реализовал свою попытку и помог "Тоттенхэму" одержать победу и выйти в четвертьфинал турнира. Свой поступок футболист объяснил "зовом природы".
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