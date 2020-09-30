Сайлент Хилл по-уральски. Челябинск в последний день сентября накрыло густым туманом

Челябинск утром 30 сентября погрузился в густой туман, который заволок дома, дороги и даже аэропорт. Фотографии с атмосферным явлением опубликовали горожане в социальных сетях.
Как сообщает Znak.com со ссылкой на справочную аэропорта, шесть рейсов задержаны из-за того, что воздушная гавань не принимает суда. Все они направлены на запасной аэродром в Екатеринбург.
Сложная ситуация сложилась и на дорогах, на отдельных участках видимость опустилась до минимальной.
Синоптики предупреждали об утреннем тумане в Челябинской области. Также сообщалось, что ночью и утром 30 сентября возможны заморозки до минус трёх градусов. Днём температура повысится до плюс 14–19 градусов.
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