Сайлент Хилл по-уральски. Челябинск в последний день сентября накрыло густым туманом

Челябинск утром 30 сентября погрузился в густой туман, который заволок дома, дороги и даже аэропорт. Фотографии с атмосферным явлением опубликовали горожане в социальных сетях.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на справочную аэропорта, шесть рейсов задержаны из-за того, что воздушная гавань не принимает суда. Все они направлены на запасной аэродром в Екатеринбург.

Сложная ситуация сложилась и на дорогах, на отдельных участках видимость опустилась до минимальной.

Синоптики предупреждали об утреннем тумане в Челябинской области. Также сообщалось, что ночью и утром 30 сентября возможны заморозки до минус трёх градусов. Днём температура повысится до плюс 14–19 градусов.