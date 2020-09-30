"Стабильнее, безопаснее, справедливее". Горбачёв рассказал о судьбе мира, если бы не распался СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв уверен, что мир был бы лучше, если бы Советский Союз не распался. Об этом он рассказал в интервью The Times.
— Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранён, — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее, — цитирует его слова РИА "Новости", агентство ознакомилось с полной версией беседы, предоставленной пресс-службой Горбачёв-фонда.
Политик подчеркнул, что в планах перестройки не стоял распад СССР. Он признал, что партийные функционеры допустили ряд ошибок, среди которых были недостаточно радикальные реформы и запоздалое реформирование КПСС.
"Где это написано?" Хорватский журнал назвал "трагическую" ошибку ГорбачёваВ статье отмечается, что советский лидер не ожидал выхода из-под влияния СССР стран, которые сейчас являются членами НАТО.
Экс-руководитель Советского Союза отметил и позитивные итоги политики перестройки, такие как прекращение холодной войны, многопартийность, свобода слова и вероисповедания, ликвидация "железного занавеса".
Горбачёв добавил, что процесс довели до той стадии, когда остановить развал СССР уже было невозможно. А после августовского путча 1991 года радикалы окончательно "добили Союз", не думая о последствиях.
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