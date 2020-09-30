Горы мусора, а из еды только чёрствый хлеб. В Биробиджане полиция забрала семилетнюю дочь у матери-алкоголички

В городе Биробиджане Еврейской автономной области сотрудники полиции изъяли у пьющей матери семилетнюю девочку, сообщает Управление на транспорте МВД по ДФО.

— В квартире антисанитарная обстановка, не созданы условия для проживания и развития ребёнка, уборка не производится, разбросаны грязные вещи, мусор, пустые бутылки. Запаса продуктов и готовой еды, кроме чёрствого хлеба, в доме не имелось, — отмечается в заявлении правоохранительных органов.

Мать малышки в момент изъятия ребёнка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочку забрали в реабилитационный центр, в дальнейшем комиссия по делам несовершеннолетних определит, где она будет проживать.

Горе-родительницу привлекли к административной ответственности за недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.