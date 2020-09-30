Песков признался, что нарушил масочный режим во время посещения кинотеатра

В Москве ещё на месяц введены домашний режим и удалёнкаПенсионерам и хронически больным рекомендовано оставаться дома. Руководителям компаний — организовать дистанционную работу сотрудников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не надевал маску во время посещения кинотеатра в минувшие выходные.
— Люди сидят в кино, в масках-то никто не сидит. Вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там особо в масках не сидит. Да, что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо, — заявил он журналистам, раскритиковав себя за беспечность.
Ещё несколько магазинов и салонов красоты в Москве закрыли за пренебрежение к маскамС 12 мая в столице из-за нарушений перестало работать 62 таких предприятия.
Представитель Кремля напомнил, что коронавирус "сам по себе никуда не делся", а потому требования Роспотребнадзора усилить контроль за соблюдением масочного режима являются полностью обоснованными.
Напомним, что в России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8481 человека. У 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19. За всё время в России зарегистрировали 1 176 286 случаев коронавируса, зафиксировано 20 722 летальных исхода, из которых 177 — новые.
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