Песков признался, что нарушил масочный режим во время посещения кинотеатра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не надевал маску во время посещения кинотеатра в минувшие выходные.

— Люди сидят в кино, в масках-то никто не сидит. Вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там особо в масках не сидит. Да, что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо, — заявил он журналистам, раскритиковав себя за беспечность.

Представитель Кремля напомнил, что коронавирус "сам по себе никуда не делся", а потому требования Роспотребнадзора усилить контроль за соблюдением масочного режима являются полностью обоснованными.