Песков рассказал, что не все чиновники соблюдают двухнедельный карантин перед встречей с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не все люди, которые встречаются с президентом России Владимиром Путиным, включая топ-менеджеров компаний, проходят перед этим двухнедельный карантин.
— Это от человека зависит, его графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве, — сказал Песков.
"Это предмет для особого внимания". В Кремле прокомментировали рост числа больных коронавирусомЗа прошедшие сутки выявлено ещё 8135 человек с CoViD-19.
Он подчеркнул, что ответственные руководители министерств и компаний перед встречей с главой государства оценивают угрозы и принимают решение о карантине.
Ранее Песков рассказал, что Путин действительно намерен сделать прививку от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею.
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