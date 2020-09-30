Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Песков рассказал, что не все чиновники соблюдают двухнедельный карантин перед встречей с Путиным

По словам пресс-секретаря президента, всё зависит от ситуации с CoViD-19 в конкретном офисе или ведомстве.

119

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не все люди, которые встречаются с президентом России Владимиром Путиным, включая топ-менеджеров компаний, проходят перед этим двухнедельный карантин.

Это от человека зависит, его графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве, — сказал Песков.

"Это предмет для особого внимания". В Кремле прокомментировали рост числа больных коронавирусом

За прошедшие сутки выявлено ещё 8135 человек с CoViD-19.

Он подчеркнул, что ответственные руководители министерств и компаний перед встречей с главой государства оценивают угрозы и принимают решение о карантине.

Ранее Песков рассказал, что Путин действительно намерен сделать прививку от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.