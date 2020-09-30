Песков рассказал, что не все чиновники соблюдают двухнедельный карантин перед встречей с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не все люди, которые встречаются с президентом России Владимиром Путиным, включая топ-менеджеров компаний, проходят перед этим двухнедельный карантин.

— Это от человека зависит, его графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что ответственные руководители министерств и компаний перед встречей с главой государства оценивают угрозы и принимают решение о карантине.