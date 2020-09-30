Человек, который первым в мире поборол ВИЧ, умер из-за рака

Американец Тимоти Браун, известный как первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, умер от рака. Об этом сообщил партнёр Брауна Тим Хёфген.
— С большой печалью сообщаю, что Тимоти ушёл из жизни после пятимесячной борьбы с лейкемией, — говорится в сообщении.
Всего в мире известно о трёх пациентах, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Первый — Тимоти Браун, в 2007 году он прошёл через сложную дорогостоящую трансплантацию стволовых кроветворных клеток костного мозга. Второй — известный как "лондонский пациент" — перенёс ту же операцию, что и Тимоти. О третьем поборовшем ВИЧ пациенте стало известно в 2020 году. Это 36-летний житель Сан-Паулу. Он принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3).
Учёные объявили о победе над ВИЧ. Прорыв или обман?Спустя 10 лет генетики и вирусологи снова сообщили о том, что одного из ВИЧ-положительных пациентов удалось вылечить. Лайф разбирался, что стоит за этим заявлением и есть ли будущее у такого лечения.
Операция Брауна прошла удачно, но врачи при обследовании обнаружили у него онкологию. Долгие годы болезнь его не беспокоила, однако в последнее время ему стало хуже — рак распространялся чрезвычайно быстро. До последнего 54-летний пациент не терял присутствия духа и говорил, что рад всему, что с ним происходило.
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