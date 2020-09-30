Человек, который первым в мире поборол ВИЧ, умер из-за рака

Американец Тимоти Браун, известный как первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, умер от рака. Об этом сообщил партнёр Брауна Тим Хёфген.

— С большой печалью сообщаю, что Тимоти ушёл из жизни после пятимесячной борьбы с лейкемией, — говорится в сообщении.

Всего в мире известно о трёх пациентах, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Первый — Тимоти Браун, в 2007 году он прошёл через сложную дорогостоящую трансплантацию стволовых кроветворных клеток костного мозга. Второй — известный как "лондонский пациент" — перенёс ту же операцию, что и Тимоти. О третьем поборовшем ВИЧ пациенте стало известно в 2020 году. Это 36-летний житель Сан-Паулу. Он принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3).