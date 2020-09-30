Умерла героиня мема "кричащая плачущая кошка" Инки

Кошка Инки, получившая популярность в соцсетях благодаря мему о "кричащих" котах, умерла в возрасте 11 лет. Об этом рассказала её хозяйка Киана Макмиллан в "Твиттере".
thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM— almond🌻 (@watery_day) September 27, 2020
Девушка отметила, что питомица страдала раком груди и её пришлось усыпить после того, как болезнь стала мешать ей нормально функционировать.
— Инки умерла спокойно, я её обнимала, а моя мама была рядом — мы её любимые люди. Я рада, что она больше не страдает, голодает или слабеет, но я опустошена и очень по ней скучаю, — написала Макмиллан.
Она также поблагодарила поклонников мема за поддержку, отметив, что кошка была особенной не только для неё, но и для огромного количества людей.
Филолог назвал один значительный минус мемовПо мнению Валерия Ефремова, злоупотреблять ими в речи не стоит.
Фото Инки распространилось в Сети в 2015 году. Кошке добавили "плачущие" глаза, и отредактированная версия вошла в историю как мем "кричащий кот". Весной этого года Макмиллан рассказала, что является владелицей кошки.
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