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Умерла героиня мема "кричащая плачущая кошка" Инки

Питомицу пришлось усыпить из-за осложнений в связи с раком груди.

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Фото © Соцсети

Кошка Инки, получившая популярность в соцсетях благодаря мему о "кричащих" котах, умерла в возрасте 11 лет. Об этом рассказала её хозяйка Киана Макмиллан в "Твиттере".

Девушка отметила, что питомица страдала раком груди и её пришлось усыпить после того, как болезнь стала мешать ей нормально функционировать.

Инки умерла спокойно, я её обнимала, а моя мама была рядом — мы её любимые люди. Я рада, что она больше не страдает, голодает или слабеет, но я опустошена и очень по ней скучаю, — написала Макмиллан.

Она также поблагодарила поклонников мема за поддержку, отметив, что кошка была особенной не только для неё, но и для огромного количества людей.

Филолог назвал один значительный минус мемов

По мнению Валерия Ефремова, злоупотреблять ими в речи не стоит.

Фото Инки распространилось в Сети в 2015 году. Кошке добавили "плачущие" глаза, и отредактированная версия вошла в историю как мем "кричащий кот". Весной этого года Макмиллан рассказала, что является владелицей кошки.

Ранее Лайф рассказывал про кота со смешной стрижкой, который вместо обворожительного красавчика стал героем-мемом.

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