Умерла героиня мема "кричащая плачущая кошка" Инки

Кошка Инки, получившая популярность в соцсетях благодаря мему о "кричащих" котах, умерла в возрасте 11 лет. Об этом рассказала её хозяйка Киана Макмиллан в "Твиттере".

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM — almond🌻 (@watery_day) September 27, 2020

Девушка отметила, что питомица страдала раком груди и её пришлось усыпить после того, как болезнь стала мешать ей нормально функционировать.

— Инки умерла спокойно, я её обнимала, а моя мама была рядом — мы её любимые люди. Я рада, что она больше не страдает, голодает или слабеет, но я опустошена и очень по ней скучаю, — написала Макмиллан.

Она также поблагодарила поклонников мема за поддержку, отметив, что кошка была особенной не только для неё, но и для огромного количества людей.

Фото Инки распространилось в Сети в 2015 году. Кошке добавили "плачущие" глаза, и отредактированная версия вошла в историю как мем "кричащий кот". Весной этого года Макмиллан рассказала, что является владелицей кошки.