Кота так смешно подстригли, что вместо обворожительного красавчика он стал героем-мемом

Недавно пользовательница Twitter trashlyn_ поделилась уморительным кадром с котом её друзей. Мохнатого питомца готовили к операции и поэтому сбрили шерсть на передних лапах. Зрелище оказалось таким смешным, что хозяева сразу поняли — это чудо должны увидеть миллионы людей. Стоило снимку оказаться в соцсети, пост с ним тут же стал вирусным.

Пожалуйста, посмотрите на это фото кота моего друга, которого пришлось побрить перед операцией Trashlyn_

Фото © Twitter / trashlyn_

На фотографии прекрасно всё: и элегантные лапы усатого, и его шокированный взгляд. За пару дней твит набрал почти полмиллиона лайков, больше 80 тыс. репостов и тысячи восторженных комментариев.

Когда задрал треники до колен Assdollarsign

Признаки культурного кота: разулся, когда зашёл в дом Foxy__disaster

Подростки, которые зимой ходят с голыми лодыжками Blurryheartt

Среди комментаторов нашлись даже те, кто начал сразу рисовать арты по харизматичному коту. Одной из таких пользовательниц оказалась vilelajub. С её видением пушистика невозможно не согласиться — вылитый мем.

Фото © Twitter / vilelajub

Кроме того, к обсуждениям присоединились и другие владельцы котов, которые с удовольствием поделились снимками своих питомцев — их тоже пришлось побрить. Некоторые кадры настолько забавные, что даже могут посоревноваться.

"Мой идиот 2 года назад"

Фото © Twitter / RosieDicken

"Смотрите: сапоги с мехом!"

Фото © Twitter / ChubbyCzechers

"Ха-ха, а вот фотокарточка моей кошки после стрижки"