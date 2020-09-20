Кота так смешно подстригли, что вместо обворожительного красавчика он стал героем-мемом

Недавно пользовательница Twitter trashlyn_ поделилась уморительным кадром с котом её друзей. Мохнатого питомца готовили к операции и поэтому сбрили шерсть на передних лапах. Зрелище оказалось таким смешным, что хозяева сразу поняли — это чудо должны увидеть миллионы людей. Стоило снимку оказаться в соцсети, пост с ним тут же стал вирусным.
Пожалуйста, посмотрите на это фото кота моего друга, которого пришлось побрить перед операцией
Фото © Twitter / trashlyn_
На фотографии прекрасно всё: и элегантные лапы усатого, и его шокированный взгляд. За пару дней твит набрал почти полмиллиона лайков, больше 80 тыс. репостов и тысячи восторженных комментариев.
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Среди комментаторов нашлись даже те, кто начал сразу рисовать арты по харизматичному коту. Одной из таких пользовательниц оказалась vilelajub. С её видением пушистика невозможно не согласиться — вылитый мем.
Фото © Twitter / vilelajub
Кроме того, к обсуждениям присоединились и другие владельцы котов, которые с удовольствием поделились снимками своих питомцев — их тоже пришлось побрить. Некоторые кадры настолько забавные, что даже могут посоревноваться.
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Фото © Twitter / RosieDicken
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