"Интересовались, в роли кого я в постели". Российскую тяжелоатлетку заставили доказывать свой пол в аэропорту

Российскую спортсменку из Краснодара, шестикратную чемпионку мира и десятикратную чемпионку Европы по пауэрлифтингу Анну Тураеву дважды заставили доказывать свой пол в аэропорту. Об этом рассказала сама тяжелоатлетка в "Инстаграме".

По словам Тураевой, первый инцидент произошёл в Санкт-Петербурге, когда она регистрировалась на рейс в Краснодар, а второй — при пересадке в Москве.

— На проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе "пол" написано "Ж". Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели, — написала спортсменка. Она отметила, что не позволяла себе грубостей и старалась решить ситуацию, пытаясь доказать, что является женщиной.

Когда проблему всё-таки удалось решить и Тураева попала на самолёт, в Москве ситуация ухудшилась, так как спортсменку "встретили с агрессией". Тяжелоатлетка отметила, что ей стало "обидно и страшно" и стало казаться, что она "преступница или ещё того хуже".

Девушка отметила, что, несмотря на то что ей удалось сохранить спокойствие, есть люди с менее твёрдым характером, которые на подобную ситуацию могут отреагировать иначе.

Как сообщает "Московский комсомолец на Кубани", в авиакомпании уже отреагировали на случившееся и принесли свои извинения, отметив, что обязательно проверят действия сотрудников, работавших на рейсе.