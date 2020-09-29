Тренер и бизнесмен попытались провезти пять килограммов золота в автозапчастях. Попались в аэропорту

В столичном аэропорту сотрудники ФСБ задержали тренера по вольной борьбе, в вещах которого нашли пять килограммов золота. Как сообщил Лайфу источник, в ходе досмотра мужчина пытался убедить, что не знал о содержимом коробки.

Эльдар отправился из Москвы в Магадан якобы для работы тренером в спортивно-оздоровительном центре. По его словам, трудоустройство сорвалось и он взял обратный билет. Уже в аэропорту встретил своего давнего знакомого Казбека, который чудесным образом тоже направлялся в столицу, да ещё и купил место в самолёте прямо рядом с Эльдаром.

Если верить молодым людям, по прилёте в Москву Казбек вышел из зоны выдачи багажа, забыв на багажной ленте свою коробку с автозапчастями. Так как попасть обратно было уже невозможно, он позвонил Эльдару и попросил прихватить его вещи с собой. Опасаясь проблем на выходе, мужчина оторвал багажную бирку с фамилией своего приятеля и направился к выходу. Там его встретили сотрудники органов и предложили пройти досмотр. Тогда-то и выяснилось, что помимо запчастей в коробке находилось пять килограммов золота.

На допросе мужчины уверяли, что их встреча оказалась результатом череды совпадений. Объяснить появление такого количества драгоценного металла в багаже они не смогли. При этом оказалось, что один из них имеет бизнес, связанный с добычей руд и прочего цветмета, а второй занимается обработкой отходов и лома драгоценных металлов.

Ранее Лайф рассказывал, что Федеральная служба безопасности РФ обнаружила в томатной пасте из Объединённых Арабских Эмиратов сто тонн сигарет.