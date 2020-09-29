"Изгонял демонов". Жители посёлка рассказали о жутком поведении депутата перед расправой над женой

Игорь Шокин. Фото © LIFE
Задержанный по подозрению в жестоком убийстве супруги муниципальный депутат петербургского посёлка Комарово Игорь Шокин неадекватно себя вёл накануне резонансного преступления. Как рассказали Лайфу местные жители, за день до убийства его видели гуляющим по посёлку с палкой в руках. Он утверждал, что изгонял демонов.
— Ходил изгонял демонов палкой. Говорил, что грехи в нас вселятся и мы будем в аду. Ему сказали домой идти и не пугать детей, — рассказали местные жители Лайфу.
Коллега рассказал о "вбросах" в деле петербургского депутата, подозреваемого в убийстве женыВсе знакомые мужчины твердят одно и то же: семья была идеальная, никто из супругов не пил.
Как сообщал Лайф, Шокина задержали накануне неподалёку от его дома. Он подозревается в убийстве собственной супруги, изуродованное тело которой обнаружили в их доме. Новость о задержании депутата шокировала местных жителей, которые утверждали, что "он с неё пылинки сдувал".
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