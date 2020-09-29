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Хаски выпустил клип, ради которого свесил с крыши больницы в Москве "трупы в мешках"

Новый ролик не рекомендуется зрителям младше 18 лет.

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Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на трек из нового альбома "Хошхоног", который шокировал москвичей ещё до презентации: для съёмок ролика к песне "Никогда-нибудь" музыкант со своей командой свесил мешки с "трупами" со стены столичной больницы на улице Щепкина.

Скандальный клип опубликован на ютуб-канале рэпера. Смотреть его не рекомендуется зрителям младше 18 лет. И не зря. В почти три минуты музыкант вместил "реки крови и трупов". Новый ролик уже посмотрели более 224 тысяч раз.

Москвичей шокировали "трупы в мешках" на стене больницы. Оказалось, всё ради искусства

Жуткая картина оказалась антуражем для музыкального клипа.

Ранее Таганский суд Москвы отказался разблокировать клип "Иуда" рэпера Хаски на "Ютубе" и других ресурсах. Там посчитали, что ролик может вызвать у несовершеннолетних интерес к совершению суицида, убийств, курению и разврату.

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