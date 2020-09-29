Хаски выпустил клип, ради которого свесил с крыши больницы в Москве "трупы в мешках"

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на трек из нового альбома "Хошхоног", который шокировал москвичей ещё до презентации: для съёмок ролика к песне "Никогда-нибудь" музыкант со своей командой свесил мешки с "трупами" со стены столичной больницы на улице Щепкина.

Скандальный клип опубликован на ютуб-канале рэпера. Смотреть его не рекомендуется зрителям младше 18 лет. И не зря. В почти три минуты музыкант вместил "реки крови и трупов". Новый ролик уже посмотрели более 224 тысяч раз.